Wall Street resta al palo. Taglio tassi più lontano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni industriali

telecomunicazioni

materiali

beni di consumo per l'ufficio

energia

Salesforce

Intel

Caterpillar

Cisco Systems

Apple

Procter & Gamble

Johnson & Johnson

Boeing

Illumina

Datadog

Zscaler

Netflix

Kraft Heinz

Biogen

AirBnb

Charter Communications

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, dopo i forti cali della vigilia dovuti al dato chiave sull'inflazione americana, risultato superiore alle aspettative. La statistica ha spinto a gli operatori a ridimensionare ulteriormente le scommesse su un prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 38.244 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.968 punti. Leggermente positivo il(+0,42%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,14%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,11%),(+0,66%) e(+0,46%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,69%) e(-0,48%).del Dow Jones,(+2,55%),(+2,22%),(+1,47%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,11%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,65%.Al top tra i, si posizionano(+5,24%),(+4,47%),(+3,93%) e(+3,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,35%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,27%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,94%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,49%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 3,3 Mln barili; preced. 5,52 Mln barili)14:30: Empire State Index (atteso -12,5 punti; preced. -43,7 punti)14:30: PhillyFed (atteso -8 punti; preced. -10,6 punti)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,1%; preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 218K unità).