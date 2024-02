Enti locali, pubblicato parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026

(Teleborsa) - Il, in collaborazione con l', ha reso disponibile lo schema diIl documento rappresenta un aggiornamento della versione resa disponibile nel mese di ottobre 2023 e contiene le novità della Legge di Bilancio 2024, del Decreto Interministeriale 8 febbraio 2024 relativo al conguaglio dei fondi Covid, oltre alle altre disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione.Lo– fa sapere il CNDCEC in una nota – è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL ("Ordinamento finanziario e contabile") nonché del D.lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC oltre alle check list allegate al parere. Il documento è composto da un testo word con una traccia del parere dell'organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro oltre che da tabelle e check list.Scaricabile dal sito del Consiglio nazionale dei commercialisti, ilma si pone come valido supporto pratico all'attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un'azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri e dell'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese e con focus specifico dedicato ai controlli sul PNRR.