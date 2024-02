Powersoft, Alantra incrementa target price e conferma Buy

Alantra

Powersoft

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 12 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio, confermando lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 15%.Secondo gli analisti, la recentedi Powersoft,, e il suotecnologica meritano uno sguardo più attento. Le attività di ricerca e sviluppo stanno dando i loro frutti con il lancio di un'offerta sempre più tecnologica (es. Unica, Verso, ecc.) e spostando il posizionamento della società da puro produttore a partner d'elezione nella tecnologia e nelle soluzioni del suono (Ferrari, Bose Professional, ecc.).Con una potenza di fuoco di 45 milioni di euro (assumendo un target EV/EBITDA di 6,5x e un debito netto/EBITDA post-accordo di 1x), Powersoft è "" (ci dovrebbe essere una pipeline in corso con pochi obiettivi chiave), che potrebbe aggiungere quote di mercato e nuovi prodotti, sbloccando ulteriore valore oltre la solida crescita organica.Il broker prevede(previsti per il 21 marzo) con un fatturato di 65,7 milioni di euro (+35% su base annua). L'EBITDA dovrebbe salire a 16,3 milioni di euro/25,6% di margine con un dividend yield intorno al 10%. È importante monitorare il trend di espansione nei mercati internazionali, soprattutto nell'APAC. I nuovi prodotti e le partnership abilitati al cloud dovrebbero supportare un'ulteriore espansione delle vendite e della redditività dal 2024 in poi."Si prevede che l'impennata dei fondamentali continuerà (ci aspettiamo un altro forte comunicato per l'anno fiscale), riducendo il divario rispetto ai principali titoli quotati in termini di dati finanziari chiave - si legge nella ricerca - Nonostante si prevede che Powersoft mostrerà una crescita e una redditività più elevate, il titolo viene, indicando una".