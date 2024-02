Stellantis in rally: mercato premia conti record, aumento cedola, premio a dipendenti e buyback

Stellantis

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,50%.Il mercato premia i risultati record del 2023 e la proposta del CdA di un dividendo di 1,55 euro, in aumento del 16% rispetto all'anno precedente.Il Cda di Stellantis ha. La società intende annullare le azioni ordinarie acquisite attraverso il programma di riacquisto di azioni ad eccezione di una porzione di esse, fino a 500 milioni di euro, che potranno essere utilizzate per piani di compenso basati su azioni e piani di azionariato per dipendenti. Le azioni saranno acquistate nel corso di un periodo che terminerà il 31 dicembre 2024.Ammonta ad un valore medio complessivo di 2.112 euro (+10%), ildi Stellantis in Italia, a cui è applicato il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (Ccsl). La cifra comprende il premio di risultato previsto dal Contratto collettivo di lavoro 2023-2026 applicato in Italia, legato agli obiettivi di redditività della Regione Enlarged Europe, misurati dall'Adjusted Operating Income (Aoi) e al raggiungimento di alcuni specifici indicatori locali. All'importo si aggiungerà anche quest'anno un riconoscimento straordinario ai dipendenti di tutto il mondo, annunciato oggi dal CeO Carlos Tavares, legato ai risultati finanziari del 2023.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 23,92 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 22,96. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 24,87.