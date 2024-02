Piazza Affari positiva. Corrono Unipol e UnipolSai, scende Eni

FTSE MIB

Unipol

UnipolSai

Eni

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Unipol

STMicroelectronics

Brunello Cucinelli

Fineco

ENI

Enel

A2A

Nexi

UnipolSai

Illimity Bank

Brembo

Ferragamo

Sanlorenzo

Digital Value

Saras

LU-VE Group

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. Spicca il rialzo del gruppo, dopo l' annuncio di un piano per accorciare la catena di controllo che prevede l'incorporazione di. In ribasso, dopo la diffusione di risultati trimestrali sostanzialmente in linea con le attese degli analisti.Sul fronte macroeconomico, isono aumentati del 3,4% su base annua a gennaio, confermando i dati preliminari diffusi il ??mese scorso.Per quanto riguarda il, il governatore della Banca di Franciaha detto che "non si tratta di affrettare i tempi, ma di agire in modo graduale e pragmatico, piuttosto che decidere troppo tardi e dover poi essere costretti ad adattarsi troppo"., che fa parte dell'Executive Board della BCE, ha invece spiegato che la crescita della produttività persistentemente bassa "aumenta il rischio che le imprese trasferiscano i costi salariali più elevati sui consumatori, il che potrebbe ritardare il ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo del 2%".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,078. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.007,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,72%) si attesta su 77,47 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +149 punti base, con ilche si attesta al 3,86%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,72%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,20%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,53%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,38%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 33.942 punti. Buona la prestazione del(+0,75%); come pure, in frazionale progresso il(+0,41%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 19,74%. Buona performance per, che cresce dell'1,96%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,91%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,67%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,73%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,87%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,73%.del FTSE MidCap,(+11,44%),(+3,13%),(+2,39%) e(+2,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,93%. Tentenna, che cede lo 0,96%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,93%.