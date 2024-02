UniCredit, Fondazione CRT: lista CdA senza sounding strutturato degli azionisti

UniCredit

(Teleborsa) - In riferimento al processo condotto dal CdA diper la presentazione di una lista di candidati in vista del prossimo rinnovo dell'organo amministrativo, Fribadisce "lecon riguardo al processo di formazione della lista del consiglio, in quanto realizzatadegli azionisti e stakeholder".Allo stesso tempo, "intende esprimere il proprioe per la sensibilità istituzionale dimostrata da parte dei consiglieri in carica che hanno rinunciato alla propria ri-candidatura, tra cui, in particolare, il presidente del comitato corporate governance & nomination,che ha accolto con senso di responsabilità la richiesta formulata nell'incontro di ieri con i vertici dell'ente".