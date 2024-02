UniCredit presenta la lista del CdA. Confermati Orcel e Padoan ai vertici

UniCredit

(Teleborsa) - Ildiha approvato all'unanimità unadel Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione che tiene conto del numero complessivo ottimale di membri del Consiglio, determinato in numero di 15, inclusi 4 membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché della durata della carica, fissata in 3 esercizi.La prima sezione è composta da:, Paola Bergamaschi Broyd, Elena Carletti, Marcus Chromik, António Domingues, Jeffrey Alan Hedberg, Beatriz Lara Bartolomé, Maria Pierdicchi. Della seconda sezione fanno parte: Paola Camagni, Gabriele Villa, Julie Galbo.La lista è costituita da, inclusi 3 membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in linea con i requisiti dello Statuto che prevede la nomina diche otterrà il maggior numero di voti, uno dei quali ricoprirà la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.La banca evidenzia che i candidati sono stati selezionati nel, della legislazione in materia e delleIl processo di selezione di quest'anno evidenzia: una lista che garantisce un mix di esperienze e competenze; una rafforzata dimensione internazionale del Consiglio, con un ampio spettro di diversità, tra cui l'(50%), il background culturale e l'età; una rinnovata enfasi sulla conoscenza e sull'combinata con una profonda competenza in materia di rischio e controllo; una comprovata esperienza - a livello esecutivo e non - nei Consigli di Amministrazione diin diversi continenti; riconoscimento dell'importanza della leadership e della gestione delle persone, con riferimento alla diversità e all'inclusione; conformità alle best practice internazionali in termini di indipendenza degli amministratori, con(ovvero il 92%).