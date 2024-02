Wall Street è debole dopo la lettura sopra le attese dei prezzi alla produzione

Applied Materials

Roku

Coinbase Global

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo cheper il mese di gennaio hanno ulteriormente raffreddato le aspettative degli analisti su un imminentequest'anno. Già martedì una sorpresa al rialzo dell'inflazione statunitense (CPI in aumento del 3,1% su base annua, superiore alle previsioni di un aumento del 2,9%) si era inserita in questa narrativa.Secondo il rapporto del Dipartimento del Lavoro diffuso oggi prima della campanella, l' è aumentato dello 0,3% su base mensile a gennaio, rispetto all'aumento dello 0,1% previsto dagli analisti, e dello 0,9% su base annuale, rispetto alla crescita stimata dello 0,6%.Ledei tassi da parte della Fed adi almeno 25 punti base si attestano al 9%, secondo il FedWatch Tool del CME, rispetto al 63% di un mese fa, mentre le aspettative per un taglio asono scese al 31%, in calo dal 95% di un mese fa.Sempre sul fronte macroeconomico, è emerso un crollo dei nuovi cantieri avviati nel primo mese dell'anno, unito a un calo dei permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti.Tra leieri sera o questa mattina, spiccano, che ha fornito una guidance migliore delle attese,, che previsto una perdita maggiore delle attese nel primo trimestre, e, che ha registrato il suo primo profitto trimestrale dal 2021.Guardando ai, si muove sotto la parità il, che scende a 38.610 punti, con uno scarto percentuale dello 0,42%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.022 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(+0,06%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'(-0,14%).