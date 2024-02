Ferretti, sindacati: accordo per premio di risultato da 3.612 euro

Ferretti

(Teleborsa) - Si è svolto nella giornata del 14 febbraio l'incontro tra, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, le organizzazioni sindacali FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil e la Rsu del gruppo per discutere l'andamento aziendale a livello globale e i risultati conseguiti. È stato raggiunto l'accordo per unprefissato per il 2023, pari a, si legge in una nota dei sindacati."Un, considerate le difficili sfide del contesto globale - dichiarano per le segreterie nazionali Mauro Franzolini (FenealUil), Claudio Sottile (Filca Cisl), Antonella Arfelli (Fillea Cgil) - Frutto di un impegno condiviso che ha portato a ottenere un andamento molto positivo sia a livello europeo, che in Medio Oriente e in Africa, e al livello mondiale in generale con incrementi significativi delle vendite, sul piano dell'innovazione e di espansione nei mercati esteri. Anche in Italia l'azienda continua a crescere in maniera importante per soddisfare le crescenti commesse"."Questi risultati - si legge nel comunicato dei sindacati - sono il frutto dell'eccellenza ingegneristica, della strategia aziendale mirata e dell'impegno costante di tutti i suoi dipendenti che ad oggi sono oltre 2.000, un grande risultato anche questo. Con l'annuncio del raggiungimento del valore del 100% del premio di risultato,, si dà un importante riconoscimento al loro lavoro e alla loro dedizione".