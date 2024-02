Barclays, utile in calo nel 2023. Riorganizza divisioni e punta sul buyback

Barclays

(Teleborsa) - Il colosso bancario britannicoha registrato undi 6,6 miliardi di sterline nel 2023, in calo del 6% rispetto ai 7 miliardi di sterline dell'anno precedente e appena sotto i 6,7 miliardi di sterline attesi dagli analisti, secondo un consensus compilato dalla banca. L'è sceso del 15% a 4,3 miliardi di sterline.sono stati pari a 25,4 miliardi di sterline, in crescita del 3% su base annua, con unpari a 12,7 miliardi di sterline, in crescita del 20% su base annua, e un NII di Barclays UK pari a 6,4 miliardi di sterline, in crescita del 9% su base annua.I ricavi disono diminuiti del 4% a 12,6 miliardi di sterline, trainati dalla minore attività dei clienti sia nei mercati globali che nell'investment banking, parzialmente controbilanciata da una forte performance nel Corporate guidata dal Transaction Banking."Nel 2023 Barclays ha ottenuto, raggiungendo i suoi obiettivi finanziari - ha commentato il- Il nostro solido rapporto Common Equity Tier 1 (CET1) del 13,8% ci consente di offrire maggiori distribuzioni di capitale totale di 3 miliardi di sterline agli azionisti, in crescita del 37% circa rispetto al 2022, che include un ulteriore riacquisto di azioni proprie per 1 miliardi di sterline".Barclays prevede di, attraverso dividendi e riacquisti di azioni proprie, con una continua preferenza per i riacquisti. Il piano è di mantenere il dividendo totale stabile al livello del 2023 in termini assoluti, con una crescita progressiva del dividendo per azione guidata dalla riduzione del numero di azioni a seguito di maggiori riacquisti di azioni proprie.Sempre in merito alla, ha detto che il NII del Regno Unito sarà di circa 6,1 miliardi di sterline nel 2024. L'obiettivo per i ricavi è di circa 30 miliardi di sterline nel 2026.Barclays ha anche annunciato unae sarà ora gestita e rendicontata tramite cinque divisioni operative mirate: Barclays UK; Barclays UK Corporate Bank; Barclays Private Bank and Wealth Management; Barclays Investment Bank; Barclays US Consumer Bank.