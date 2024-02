Espe verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 8,8 milioni di euro

(Teleborsa) -, società attiva in ambito energetico, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 8,85 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver2,13 milioni di euro (di cui 1,85 milioni in aumento di capitale e 277.500 euro derivanti dall'esercizio dell'opzione di over allotment in vendita concessa da Espe Tecnologie). Ildi collocamento è pari a 1,00 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1,00-1,20 euro per azione).Ilsi attesta al 20,90% (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe ed escluse le azioni a voto plurimo) e al 24,04% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe ed escluse le azioni a voto plurimo.Espe ha 8.849.500, di cui 1.849.500 di nuova emissione. Sono presenti 3.000.000(3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Espe Tecnologie.Ilè composto da: Enrico Meneghetti (Presidente e Amministratore Delegato); Fabio Meneghetti (Consigliere Delegato); Simone Mariga (Consigliere Delegato); Franco Favero (Consigliere Delegato); Luigino Sambugaro (Consigliere Delegato); Cristian Bernardi (Consigliere Delegato); Arturo Lorenzoni (Consigliere Indipendente).Dopo l'ammissione e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe, glisono: Espe Tecnologie al 89,64% dei diritti di voto, 79,10% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni; mercato al 10,36% dei diritti di voto, 20,90% delle azioni ordinarie. Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe: Espe Tecnologie all'88,08% dei diritti di voto, 75,96% delle azioni ordinarie; mercato all'11,92% dei diritti di voto, 24,04% delle azioni ordinarie.L'ammissione è prevista per il 20 febbraio 2024, con l'inizio delle negoziazioni il 22 febbraio su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.è l'