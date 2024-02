FNM, aumenta il corrispettivo per acquistare Viridis Energia. Nuova linea di credito

FNM

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, hache disciplina i termini e le condizioni per l'acquisizione dell'80% del capitale sociale di, produttore indipendente di energia elettrica, in esecuzione dell' offerta vincolante firmata lo scorso 16 gennaio Con l'acquisizione, FNMe rafforza gli obiettivi ambientali del Piano Strategico 2021-2025, che prevede investimenti in progetti energetici innovativi. Grazie a un portafoglio a oggi di 47 MW di impianti fotovoltaici e a biogas già operativi, prevalentemente incentivati, e circa 23 MW di impianti fotovoltaici in costruzione e ready to build, Viridis è un asset industriale capace sin da subito di generare un cash flow positivo.A parità di Enterprise Value, ilper l'acquisizione della partecipazione in Viridis è, rispetto ai 59,2 milioni di euro precedentemente comunicati. L'incremento è determinato principalmente dal finanziamento soci e dal versamento in conto capitale eseguiti da Lagi Energia 2006 e HNF prima del closing, a supporto dello sviluppo degli investimenti futuri, che verranno acquisiti da FNM all'80%. Il prezzo include una quota a titolo di anticipo dell'Earn Out pattuito per lo sviluppo di un portafoglio di impianti da realizzarsi entro 6 anni dal closing.L'acquisizione sarà finanziata da una, per un ammontare massimo di 85 milioni di euro, sottoscritta con. Il finanziamento non è assistito da garanzie, dovrà essere rimborsato in un'unica soluzione al massimo entro il mese di agosto 2025 e avrà un tasso di interesse variabile pari all'EURIBOR a tre mesi maggiorato di un margine in linea con le attuali condizioni di mercato.Al 30 giugno 2023, sulla base dei conti consolidati riferiti al perimetro dell'operazione, Viridis presentavaper 8,8 milioni di euro,rettificato di 5 milioni di euro e Posizione Finanziaria Netta di 16,6 milioni di euro.