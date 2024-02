Wall Street in rosso guarda alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,34%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.963 punti, in calo dello 0,86%. In discesa il(-1,4%); come pure, negativo l'(-1,05%).Sul fronte macro, i dati sull’inflazione, risultati peggiori delle attese, hanno alimentato le scommesse tra gli addetti ai lavori che la Federal Reserve ritarderà ulteriormente il taglio dei tassi d’interesse.Restando sul versante delle banche centrali, gli investitori valutano la mossa della Banca centrale cinese che ha tagliato il tasso primario sui prestiti a 5 anni (LPR) di 25 punti base: si tratta del primo taglio dallo scorso agosto e il più alto mai registrato sul tasso benchmark applicato ai mutui immobiliari.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,07%),(-1,46%) e(-0,74%).Tra i(+3,16%),(+2,01%),(+0,96%) e(+0,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,55%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,76%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,57%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,29%.(+2,17%),(+1,73%),(+1,52%) e(+1,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,46%.In perdita, che scende del 6,30%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,28 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,12%.