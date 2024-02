CVC raccoglie 6,8 miliardi di dollari per il sesto fondo dedicato all’Asia

(Teleborsa) -, focalizzato su private equity, secondari e infrastrutture, ha chiuso il suo sesto fondo dedicato all’Asia, CVC Capital Partners Asia VI, con 6,8 miliardi di dollari di impegni. Asia VI è più grande del 50% rispetto al suo predecessore, CVC Capital Partners Asia V, raccolto nel 2020 e chiuso a 4,5 miliardi di dollari.Asia VI ha registrato una, consentendo di superare in modo significativo l'obiettivo di 6 miliardi di dollari e l'hard cap iniziale. Il fondo porta la piattaforma asiatica di CVC a diventare uno dei principali operatori della regione, avendo ora raccolto oltre 21 miliardi di dollari di impegni attraverso i suoi fondi focalizzati sull'Asia.Asia VI si focalizzerà su investimenti di controllo, co-controllo e partnership in aziende ad alta qualità nei settori principali dei consumi e dei servizi in Asia. CVC è attiva in Asia dal 1999 e in questo periodo ha effettuato più di 80 acquisizioni nella regione."Con il successo della chiusura di Asia VI,, la presenza di uffici locali pan-regionali e il network globale di CVC per identificare interessanti opportunità di investimento e collaborare con fondatori e team di gestione di alta qualità, nei mercati asiatici del private equity in rapida crescita, ha affermatoAsia VI è l'ultima raccolta di fondi completata con successo nell'ambito delle strategie di private equity, secondarie e di credito di CVC, tra cui: CVC Capital Partners Fund IX (26 miliardi di euro); Glendower Capital Secondary Opportunities Fund V (5,8 miliardi di dollari); e CVC CLO Equity III (800 milioni di dollari), ognuno dei quali ha raggiunto il rispettivo hard cap.CVC gestisce 199 miliardi di dollari (188 miliardi di euro) di AUM a livello globale attraverso sette strategie di investimento complementari che comprendono CVC Europe/Americas, CVC Asia, CVC Strategic Opportunities, CVC Growth, CVC Secondaries (Glendower), CVC Credit e CVC Infrastructure (DIF Capital Partners).