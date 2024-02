Tessellis, Renato Soru lascia CdA e carica di presidente

Tessellis

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali, e Istella hanno sottoscritto una lettera d'intenti vincolante per la realizzazione di una complessivaL'Operazione prevede l'impegno a sottoscrivere un aumento di capitale di Istella di controvalore massimo (inclusivo di sovrapprezzo) pari a, con esclusione del diritto di opzione, che si prevede sia sottoposto all'approvazione degli azionisti di Istella in una convocanda assemblea, ed a cui conseguirà una partecipazione pari al 3,51% del capitale sociale di Istella.In considerazione del fatto che Renato Soru, presidente di Tessellis, è anche il principale azionista di Istella, l'operazione costituisce un'Sempre in data odierna,ha rassegnato, per motivi personali, le propriedalla carica di amministratore e presidente di Tessellis. Soru, amministratore non esecutivo e non qualificato come indipendente, detiene una quota complessivamente pari al 1,35%.Renato Soru è, ruolo che ha già ricoperto dal 2004 al 2009.