Espe debutta in Borsa. CEO Meneghetti: "solido background e ambizioso piano crescita"

(Teleborsa) -sbarca oggi sull'Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. La società con sede a Grantorto (Padova), opera nel settore energetico mediante la realizzazione di impianti elettrici industriali e di automazione. Dal 2003 opera in modo continuativo e strutturato nel settore delle energie rinnovabili, in particolare fotovoltaico, dal 2011 di minieolico e dal 2013 di cogenerazione a biomassa con tecnologia proprietaria a brand Espe.Espe rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della sesta quotazione del 2024 su Euronext.In fase diEspe ha raccolto 1,8 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’opzione di over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di circa 2,1 milioni di euro., ha commentato: "La nostra quotazione su Euronext Growth Milan avviene nell’anno in cui festeggiamo il cinquantesimo anniversario dalla fondazione. Questa concomitanza è rappresentativa di una società che ha un solido background alle spalle e si proietta nel futuro con un ambizioso piano di crescita".