Ex Ilva, Urso: Commissario per rilancio, ora creare condizioni per nuovi investitori

(Teleborsa) - Già oggi il commissario dell'ex Ilva,a, rileva l'impianto di Taranto, dove la decisione di sospendere la produzione di Afo 4 per manutenzione è stata programmata e presa dalla precedente amministrazione. Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine del tavolo sul settore dell'elettrodomestico.Su Quaranta, ha detto Urso,Il commissario "- ha aggiunto - e poi programmare anche l'incontroNel frattempo stiamo definendo gli emendamenti che saranno votati dalla commissione competente, che sta esaminando il decreto legge del governo a tutela dell'indotto e dei loro lavoratori. Emendamenti che saranno votati pa prossima settimana. Ci stiamo occupando di come consentire il rilancio produttivo dello stabilimento sia per quanto riguarda l'acquisizione delle materie prime necessarie che per quanto riguarda le risorse che serviranno per essere subito efficace l'azione del commissario, che oggi entra. Tra l'altro - ha concluso Urso -Il commissario strardinario per l'ex Ilva dovràha proseguito Urso.Il Governo ha aggiunto il Ministro, ha nominato "in poche ore" il commissario, nella persona di Giancarlo Quaranta, "riconosciuto da tutti i sindacati e dalle associzioni dell'impresa, come la migliore scelta possibile. Con l'obiettivo immediato - ha sottolineato Urso - di mettere in salvataggio lo stabilimento,al fine di realizzare le migliori