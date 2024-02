Scuola, Anief fa il punto sulla mobilità e rilancia i motivi dell’accordo con il Ministero

(Teleborsa) - Il sindacato della scuoladel personale scolastico, raggiunto ieri al Ministero,(Contratto Collettivo Nazionale Integrativo), dunque è vigente e, quando potrà essere aggiornato per il successivo triennio. "Con l'intesa sottoscritta ieri abbiamo soltanto aggiornato le novità del nuovo CCNL che permette di derogare in alcune situazioni particolari i vincoli", ricordaCome per le deroghe ottenute negli anni passati per legge,, come ha fatto fino all’ultimo con la presentazione di emendamenti al decreto Milleproroghe.A seguito della sottoscrizione dell'ipotesi di CCNL 2019/2021 da parte di Anief insieme alle altre sigle sindacali, cui si è sottratta solo la UIL, giova ricordare la. La materia è stata disciplinata dal Testo Unico del 1994 (d.lgs. 297/94) che prevede trasferimenti triennali interprovinciali e provinciali e passaggi di ruolo su quote di posti riservate dalla contrattazione integrativa e assegnazioni provvisorie (AP) annuali. Nel 2011, il Parlamento approva la legge 106/11 che introduce il vincolo quinquennale per tutta la mobilità e anche AP. Con la legge 128/2013, Anief convince il Parlamento a ridurre a tre anni il blocco.Nel 2015, la legge 107/2015 conferma il blocco triennale mentre permane quello quinquennale per contratto per i soli docenti di sostegno rimandando a un decreto legislativo (d.lgs. 59/17) che sarà modificato fino ad oggi più volte. Tra il 2018 e il 2019, la legge 145/2018 e la legge 159/2019 introducono nuovamente il vincolo quinquennale con l'accordo tra CGIL/FLC, SNALS, CISL, UIL, GILDA con il Ministro Bussetti su reclutamento e trasferimenti del 2019 e con il ministro Lorenzo Fioramonti del 2020, poi recepito in contrattazione integrativa.ricorrendo pure in tribunale e con la legge 106/2021 convince il legislatore a ritornare alla previsione originaria del(sempre con l'inclusione purtroppo dell'AP) ma con distinzioni a seconda delle procedure di assunzione. I sindacati si adeguano CGIL/FLC, SNALS, CISL, UIL, GILDA sottoscrivendo un contratto integrativo che prevede sempre la riduzione progressive delle quote sui trasferimenti (fino a 25%), mentre Udir ottiene per i presidi il passaggio al 70% delle quote di riserva ma con nullaosta USR. In tempi recenti, laha introdotto, con le immissioni in ruolo 2022/2023, undopo le richieste della Commissione europea sul PNRR e la continuità didattica, recepita da un contratto integrativo siglato dalla sola CISL, ma Anief ottiene nella legge 74/2023 che detto vincolo si applicherà a tutte le immissioni in ruolo a qualunque titolo effettuate a partire dal 2023/2024, rinviando di fatto di un anno la sua applicazione.A questo punto,che prevede per quest'anno lae infine l'ipotesi di CCNL in cui si prevede (stante la normativa) comunque di derogare in sede di prossima contrattazione integrativa per casi dia dispetto delle pretestuose polemiche,per legge lonel prossimo biennio e senza nullaosta. L'intesa firmata ieri permetterà ad alcuni con figli fino a 12 anni, 104 e caregiver di potere subito senza aspettare il Parlamento a trasferirsi. Per derogare ancora ai vincoli o per eliminarli bisognerà sempre agire in Parlamento senza aspettare il prossimo CCNI triennale che non potrà comunque andare contro la legge."Se quello che è scritto risponde ai fatti, la storia insegna che se esistonoottenendo qualcosa da sempre con coerenza e questi si chiamano", ribadisce Pacifico, concludendo "le pretestuose polemiche dovrebbero essere ora chiarite a meno che si continui in ignoranza o malafede. Noiper tutelare il diritto alla famiglia parimenti al diritto al lavoro e garantire la parità di trattamento anche per i neoassunti negli anni prossimi. Chiediamo soltanto fiducia, onestà, fede e impegno sindacale di tutte e di tutti"..