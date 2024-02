Bei, ministri Ecofin appoggiano la nuova strategia

(Teleborsa) - Ihanno appoggiato la strategia della Banca europea degli investimenti (BEI) presentata dallain carica dal 1 gennaio 2024, durante le riunioni informali di Eurogruppo e Ecofin oggi a Gand, in Belgio. La strategia che fa leva sui punti di forza del Gruppo BEI si concentra su otto priorità strategiche fondamentali e – spiega la BEI in una nota – "sfrutta appieno il potenziale dell'istituzione per stimolare la crescita, la coesione sociale e territoriale e sostenere la leadership dell'Europa nella doppia transizione verde e digitale, e aumentare la competitività dell'Europa, l'autonomia strategica aperta e la sicurezza economica".L'incontro, avvenuto dopo intense settimane di dialogo tra la presidente e i singoli azionisti della Banca, durante le quali Calvino ha visitato diverse capitali e ha incontrato ministri e capi di governo, ha rappresentato il primo scambio di vedute strategico tra i governatori della BEI e la nuova presidente. "La– si legge nella nota – mira essenzialmente a colmare il divario di investimenti nell'innovazione, nelle nuove tecnologie, infrastrutture fisiche e sociali, all'interno e al di fuori dell'Unione europea, a favore delle regioni, delle imprese e dei cittadini europei. Lesono dirette a concentrare gli investimenti nella mitigazione e nell'adattamento ai cambiamenti climatici nonché nella transizione energetica, nella digitalizzazione e nelle nuove tecnologie. Le iniziative comprendono piani per intensificare gli investimenti nella sicurezza e nella difesa, potenziare il sostegno e l'espansione delle piccole e medie imprese (PMI), rafforzare la coesione territoriale e le infrastrutture sociali in ambiti quali l'istruzione, la sanità e gli alloggi a prezzi accessibili e investire nell'agricoltura e nella biotecnologia., il focus della strategia è sostenere l'Ucraina e portare a buon fine il processo di allargamento, nonché la strategia "Global Gateway" dell'UE."Accolgo con grande favore i dibattiti costruttivi di oggi con i ministri delle Finanze dell'Unione europea presieduti dalla Presidenza belga. Il forte appoggio dei ministri alla nostra strategia ci aiuterà a far leva sui punti di forza del Gruppo BEI e a sfruttare appieno questo potente strumento per sostenere le priorità strategiche dell'UE e affrontare con successo le sfide globali odierne", ha affermato"L'Europa si trova di fronte a imponenti sfide che richiedono ingenti finanziamenti. La BEI, principale banca multilaterale mondiale, – ha affermato ilche ha presieduto la riunione odierna – può aiutare i governi a mobilitare i fondi necessari per finanziare le sfide che dobbiamo raccogliere, come quelle della difesa, del clima e della competitività. La BEI ha le competenze e gli strumenti giusti per coinvolgere il settore privato. Dando un marchio di qualità a determinati progetti di investimento, la BEI rende fortemente credibili progetti più rischiosi, consentendo la partecipazione degli investitori privati".Calvino ha presentato ai ministriconsolidare la banca per il clima; accelerare l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione; incrementare gli investimenti nella sicurezza e nella difesa; contribuire a una moderna politica di coesione; sviluppare finanziamenti innovativi all'agricoltura e alla bioeconomia; potenziare gli investimenti nelle infrastrutture sociali; aprire la strada all'Unione dei mercati dei capitali e concentrarsi sulle attività al di fuori dell'UE per quanto riguarda la strategia "Global Gateway", l'Ucraina e il conseguimento del processo di allargamento.La presidente della BEI ha inoltre delineato iil focus essenziale è sulle nuove tecnologie, le infrastrutture critiche, come il controllo delle frontiere, la cybersicurezza, le tecnologie spaziali e a duplice uso, come i droni. La strategia prevede inoltre un nuovo sostegno a partenariati nuovi e più solidi. "Ci stiamo già confrontando con la Commissione europea e con altre parti interessate fondamentali in merito alla definizione e all'ambito di applicazione delle tecnologie a duplice uso", ha detto la Presidente.Tra i temi discussi anche quello della, come i chip, nonché per i settori chiave dell'economia, in particolare per le piccole e medie imprese.Dopo il dibattito Ecofin, ilun programma per l'efficienza energetica delle PMI, per ampliare un gruppo centrale di tecnologie verdi ed economicamente efficienti; un nuovo programma riguardante le risorse idriche, per aiutare città, regioni e imprese, in particolare gli agricoltori e il settore agricolo, a gestire l'impatto della siccità e delle inondazioni, digitalizzare e aumentare l'efficienza del ciclo idrico; un nuovo programma FASTER per accelerare la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica all'interno dell'Unione europea; l'avvio pionieristico di strumenti finanziari dell'UE che possano fungere da componenti basilari per l'Unione dei mercati dei capitali.Calvino ha inoltre delineatomediante, ad esempio, la razionalizzazione e la digitalizzazione dei processi, che ridurrebbero quindi i tempi di approvazione e di realizzazione in loco dei progetti.