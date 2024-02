Block rivede l'utile e brilla a Wall Street

Block

S&P-500

Block

Block

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 17,23%.L'azienda dei servizi finanziari fondata da Jack Dorsey ha annunciato a sorpresa il ritorno all'utile. Ilsi è chiuso con profitti netti per 178 milioni di dollari, pari a 28 centesimi per azione, contro perdite per 114 milioni (18 centesimi) registrate un anno prima. Le stime degli analisti erano per un rosso di 1 centesimo.Su base rettificata l'EPS si è attestato a 45 centesimi, ma in questo caso sotto ai 58 centesimi stimati dagli analisti.sono cresciuti del 24% annuo a 5,77 miliardi di dollari, rispetto ai 5,70 miliardi del consensus.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 82,48 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 77,66. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 87,3.