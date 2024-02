La banca centrale olandese perde 3,5 miliardi di euro nel 2023 per il rialzo dei tassi

(Teleborsa) - La, ovvero la banca centrale dei Paesi Bassi, ha registrato nelun. La parte del leone - oltre 2,3 miliardi di euro - viene assorbita dall'accantonamento per rischi finanziari, mentre la restante perdita di oltre 1,1 miliardi di euro viene imputata al capitale e riserve. "Questi dati sono in linea con le aspettative precedenti", si legge in una nota, dove viene sottolineato che i buffer sono sufficientemente ampi da assorbire le perdite future.Il risultato negativo per il 2023 è stato causato daglidurante l'anno per ridurre l'inflazione. Quando i tassi di interesse sono aumentati, le spese per interessi della DNB sono aumentate, mentre i proventi da interessi sono aumentati appena.L'importo che lo Stato olandese ha risparmiato sugli interessi sul debito pubblico grazie aldella BCE ammonta a circa 28 miliardi di euro. "Questo beneficio supera le perdite che prevediamo di subire nel 2023 e nei prossimi anni", viene evidenziato.La DNB,. "Cercheremo quindi inizialmente di ripristinare le nostre riserve nei primi anni, prima di distribuire i dividendi allo Stato olandese - si legge nel rapporto - Tuttavia, le nostre aspettative riguardo al ripristino delle riserve di liquidità sono soggette a notevole incertezza".