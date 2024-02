NHOA, nel 2023 ricavi balzano a 273 milioni di euro

NHOA

(Teleborsa) -(già Engie EPS), società quotata su Euronext Paris e attiva nello stoccaggio di energia, nella mobilità elettrica e nelle reti di ricarica veicoli elettrici, ha chiuso ilcondi oltre 273 milioni di euro, in aumento del 65% rispetto al 2022, e un EBITDA 2023 positivo per 3,8 milioni di euro (perimetro di Atlante escluso).Free2move eSolutions ha superato il punto di pareggio, registrando un EBITDA positivo di 5,1 milioni di euro con forte contributo proveniente dal mercato statunitense. NHOA Energy ha più che triplicato il suo EBITDA portandolo a 7,5 milioni di euro. A livello di gruppo, inclusa Atlante, l'si attesta a -14,4 milioni di euro, evidenziando un miglioramento rispetto ai -32,9 milioni dell'esercizio 2022.L'e ilsi attestano, rispettivamente, a -35,4 milioni di euro e -46,1 milioni di euro, rispetto a -50,4 milioni di euro e -52,2 milioni di euro dell'anno precedente."Il Gruppo NHOA ha registrato una performance record nel 2023, con oltre 270 milioni di euro di ricavi e raggiungendo il breakeven a livello di Gruppo, con 3,8 milioni di euro di EBITDA, escluso il perimetro di Atlante", ha commentatodel Gruppo NHOA."NHOA Energy ha messo iniconici per oltre 300MWh a Taiwan, 200MWh in Australia e 100MWh in Cina, raggiungendo così oltre 800MWh di capacità online con più di un 1GWh in costruzione", ha aggiunto."Laper veicoli elettrici di Atlante ha chiuso il 2023 con più di 3.600 punti di ricarica in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, di cui oltre 1.800 già online: tra questi circa 90 sulle autostrade francesi, oltre all’iconica stazione di CityLife, a Milano", ha spiegato.