Sogefi: ricavi 2023 a 1,6 miliardi, raddoppia l'utile

Sogefi

(Teleborsa) - I ricavi consolidati dell'esercizio 2023 del Grupposono ammontati a 1.627,9 milioni, in crescita del 5,5% a cambi correnti edel 9,1% a cambi costanti rispetto al 2022.La crescita dei ricavi, spiega la società, riflette l’andamento molto positivo registrato in Europa (+10%), in Nord America (+ 6,0% e +10,5% a cambi costanti) e in India (+7,1% e +15,6% a cambi costanti); nelle restanti aree i volumi sono stati sostanzialmente stabili, ma i ricavi sono stati penalizzati dalle variazioni dei tassi di cambio (- 7,1% in Cina, +0,5% a cambi costanti, e -21,7% in Sud America, -2,2% a cambi costanti al netto dell’inflazione dell’Argentina).L’ EBITDA è ammontato a 221,4 milioni, in crescita del 13,5% rispetto al 2022 (195,1 milioni). L’EBITDA margin è passato dal 12,6% del 2022 al 13,6% del 2023.L’è ammontato a 105,2 milioni, in crescita del 49,2% rispetto a 70,5 milioni del 2022. L’incidenza sul fatturato è cresciuta dal 4,6% del 2022 al 6,5% del 2023.Il Gruppo ha registrato un utile netto consolidato delle attività operative di 67,7 milioni, rispetto a 32,6 milioni dell’esercizio precedente.Il gruppo ha riportato undi 57,8 milioni, rispetto a 29,6 milioni nel precedente esercizio.netto ante IFRS16 al 31 dicembre 2023 era pari a 200,7 milioni, rispetto a 224,3 milioni al 31 dicembre 2022. Includendo i debiti finanziari per diritti d’uso, secondo il principio IFRS 16, l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023 era pari a 266,1 milioni, rispetto a 294,9 milioni al 31 dicembre 2022.Il Consiglio di Amministrazione, "in considerazione del risultato del periodo e della solidità finanziaria del gruppo", proporrà all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata in prima convocazione per il prossimo 22 aprile 2024, di destinare l’utile netto risultante dal Bilanciodi esercizio al 31 dicembre 2023, pari ad Euro 6.735.288,96, a titolo diunitario di Euro 0,20 a ciascuna delle azioni in circolazione, per complessivi Euro 23.730.484 a valere per l’importo di Euro 16.995.195,04 sulla “Riserva utili portati a nuovo” e per l’importo di Euro 6.735.288,96 sull’utile di esercizio 2023.Il dividendo sarà messo in pagamento dal giorno 8 maggio 2024, previo stacco della cedola in data 6 maggio 2024 e “record date” in data 7 maggio 2024.