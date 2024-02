Debole Piazza Affari insieme al resto d'Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Leonardo

Iveco

DiaSorin

BPER

Recordati

Campari

Moncler

Prysmian

Seco

Ferretti

MutuiOnline

OVS

Philogen

Ferragamo

Alerion Clean Power

GVS

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un -0,06%.Gli occhi degli investitori guardano all'inflazione in Europa e negli Stati Uniti con i nuovi dati attesi nei prossimi giorni. A tal proposito la, intervenendo al Parlamento europeo, ha detto che i tassi di interesse "sono a livelli che, mantenuti per un periodo sufficiente lungo, daranno un contributo sostanziale assicurare che l'inflazione ritorni al nostro obiettivo del 2% in maniera tempestiva. Ci attendiamo che l'attuale processo disinflazionistico prosegua" ma "il Consiglio direttivo deve sentirsi più fiducioso che ci porterà in maniera sostenibile al targhe del 2%".Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,43%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,96%.Si riduce di poco lo, che si porta a +146 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,87%.poco mosso, che mostra un +0,02%, piccola perdita per, che scambia con un -0,29%, e tentenna, che cede lo 0,46%. A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 32.558 punti, con uno scarto percentuale dello 0,44%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 34.711 punti.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 26/02/2024 risulta essere stato pari a 2,7 miliardi di euro, in ribasso (-11,46%), rispetto ai precedenti 3,05 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,62 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,61 miliardi.di Milano, troviamo(+5,16%),(+4,50%),(+3,20%) e(+3,06%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,31%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,18%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,08%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,33%),(+4,54%),(+2,53%) e(+2,45%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,57%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,63%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,49%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,39%.