doValue, Equita taglia target price e conferma Hold

Equita

doValue

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (da 3,2 euro) ilsu, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, confermando lasul titolo a "". Il broker ha rivisto il giudizio dopo la conference call sui risultati.Gli analisti hanno incorporato uno scenario ancora soft sull'Italia per il 2024, mentre assumono che il 2025 possa beneficiare dall'onboarding di una quota del portafoglio Alphabet nella Regione Ellenica (pari a circa 4,8 miliardi per il 100%), la cui gara dovrebbe chiudersi nel 2024 e su cui il management ritiene di essere ben posizionato. Sul 2024-25, stimano ora unpari a 169/175 milioni di euro e una 24/36 milioni di euro (da 29/39 milioni di euro in precedenza)."Continuiamo a ritenere che il contesto di mercato rimanga sfidante a causa della bassa generazione di NPL sul mercato primario da parte delle banche e della congiuntura sfavorevole sui tassi - si legge nella ricerca - A nostro avviso, gli elementi cruciali affinché il mercato ritorni a essere più costruttivo sul titolo sono: un ritorno a una; e unadelle linee di ricavo al di fuori del segmento NPL".Il prossimo catalyst è la, con la strategia del management per il refocus del business model e un update sul rifinanziamento del debito.