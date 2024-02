Wall Street poco mossa dopo i record precedenti

Nvidia

(Teleborsa) - Inizio di settimana poco mosso per la borsa di Wall Street, dopo i record messi a segno la scorsa ottava, innescati soprattutto dall'entusiasmo generato per la trimestrale diL'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali e sui dati macro in arrivo, nei prossimi giorni, come l'inflazione negli Stati Uniti e in Europa. Atteso oggi l'intervento della, al Parlamento europeo. In settimana ci saranno anche diversi interventi di esponenti dellaSulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 39.190 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.095 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Guadagni frazionali per il(+0,2%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,14%).