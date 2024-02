Energia e green, Pichetto Fratin: Italia e Croazia "obiettivi comuni"

(Teleborsa) - "Stamattina ho partecipato alla VI sessione del Comitato di Coordinamento dei ministri Italia-Croazia insieme a una delegazione del Governo italiano guidata da Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri". Lo ha dichiarato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha incontrato, a Zagabria, il ministro dell'Economia e dello sviluppo sostenibile della Repubblica di Croazia, Damir Habijan. "Con il collega Habijan - ha sottolineato Pichetto Fratin - abbiamo condiviso che la sicurezza energetica, la danche attraverso gli strumenti di cooperazione internazionale di cui siamo parte".- ha aggiunto - che in un periodo di sfide globali, dalla sicurezza ai cambiamenti climatici, la Croazia e l'Italia sono impegnate a continuare a costruire un'Europa più forte, più resiliente e competitiva a livello globale, che sia strategicamente autonoma". "Italia e Croazia - ha rimarcato il responsabile dell'Ambiente - hanno condiviso l'elevata sensibilità del nostro mare Adriatico e per questo stabilito di continuare a considerare prioritaria la salvaguardia di questo bacino, rafforzando in modo particolare la cooperazione nell'ambito della protezione dell'ambiente marino anche per preservare le sue potenzialità in tutti i settori".- ha concluso il ministro Pichetto Fratin - ho condiviso con il ministro Habijan le nostre priorità nell'agenda della presidenza G7 su Energia, Clima e Ambiente. In particolare quella della sicurezza energetica e di una transizione sostenibile e non ideologica".