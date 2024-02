Newlat Food, Equita taglia target price e conferma Buy

Equita

Newlat Food

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-5%, con il taglio stime mitigato in parte dal calo dei tassi) ilsu, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la", in vista dell'annuncio dei risultati annuali (previsto per il 18 marzo).Il broker haFY23: di fatturato del 3%, incorporando un pricing negativo per aumento della pressione promozionale e volumi flattish; di EBITDA dell'8%. L'impatto è più materiale sugli utili (tagliati del 20%) dati i margini contenuti. In attesa di indicazioni sul 2024 dalla società in occasione della call di commento ai risultati, ha comunque confermato le stime di crescita per il 2024 ipotizzando che il peggioramento del contesto di mercato emerso nel 4Q23 sia in gran parte temporaneo, in un trimestre tipicamente più soggetto a promozioni in vista dei consumi natalizi. Le stime 2024-25 risultano quindi tagliate proporzionalmente al 2023.Equita fa notare che Newlat tratta con "se confrontati con i peers che mostrano profittabilità simile a Newlat ma maggiore leva, tenuto conto anche dell'opzionalità M&A su cui la società rimane sempre attiva".