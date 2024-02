Giornata debole per le Borse europee, Milano chiude sotto la parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con il listino londinese che arretra maggiormente e Francoforte che si assesta invece sopra la parità. Sul fronte macroeconomico, nell'Eurozona l'indice composito di situazione economica (ESI) della Commissione UE è sceso a sorpresa a 95,4 dal precedente 96,1, con un peggioramento della fiducia in tutti i principali settori economici.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,084. L'è sostanzialmente stabile su 2.032,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 78,45 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +144 punti base, con ilche si posiziona al 3,88%.composta, che cresce di un modesto +0,25%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,76%, e resta vicino alla parità(+0,08%).Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,27%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,31%, chiudendo a 34.741 punti. In ribasso il(-0,76%); con analoga direzione, in rosso il(-0,8%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 28/02/2024 risulta essere stato pari a 2,31 miliardi di euro, in deciso ribasso (-17,5%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,8 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,63 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,53 miliardi.di Milano, troviamo(+1,41%),(+1,33%),(+1,25%) e(+0,89%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,48%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,38%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,21%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,59%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,71%),(+3,41%),(+3,27%) e(+1,88%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,75%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,94%.scende del 3,65%. Calo deciso per, che segna un -3,39%.