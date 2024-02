Moderate perdite a Wall Street, focus sull'inflazione PCE

Novavax

(Teleborsa) -per avere indicazioni sulla salute dell'economia e sull'andamento dell'inflazione. Prima dell'apertura del mercato, il Dipartimento del Commercio ha comunicato che nel quarto trimestre del 2023 l'economia statunitense è cresciuta a un ritmo leggermente più lento rispetto a quanto previsto in precedenza: ilè salito del 3,2% su base annua, 0,1 punti percentuali rispetto alla stima iniziale. Sul fronte dell'inflazione, isono aumentati dell'1,8% (2,1% nella lettura core che esclude alimentari ed energia), 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima iniziale.Tra le altre indicazioni arrivate c'è il fatto che lenegli Stati Uniti sono scese , contro attese di un aumento, nel mese di gennaio; ancora in calo lesettimanali.saranno rilasciati gli importanti dati sulle spese personali e i redditi personali, insieme al PCE price index, noto anche come, un indicatore dell'aumento medio dei prezzi per tutti i consumi personali nazionali.Per quanto riguarda le società che hanno diffuso laprima della campanella,ha detto di prevedere ricavi piatti o in calo nel 2024, mentreha comunicato che l'utile del primo trimestre è salito a 3,6 miliardi di dollari. Ieri sera,ha dichiarato che aumenterà i prezzi dei prodotti e ridurrà drasticamente i costi, eBay ha comunicato risultati trimestrali sopra le aspettative,ha previsto entrate deludenti per il primo trimestre.Guardando ai, ilsta lasciando sul parterre lo 0,24%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.066 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,57%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,32%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,50%) e(+0,43%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,86%),(-0,76%) e(-0,71%).Tra i(+3,16%),(+1,06%),(+0,90%) e(+0,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,54%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,26%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,04%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%.(+4,61%),(+1,80%),(+1,78%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,39%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,37%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,32%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,15%.