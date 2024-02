Scuola: segreterie scolastiche al collasso. Anief chiede rinvio termini di approvazione del Conto Consuntivo 2023

(Teleborsa) - Con l’aumento dei carichi di lavoro, l: tra PNRR e altre "molestie" burocratiche, soprattutto digitali, come il Passweb, il personale scolastico amministrativo non riesce a raggiungere gli obiettivi nei tempi prefissati."La nostra Organizzazione sindacale Anief, a firma del presidente nazionale Marcello Pacifico – dichiara– oggi ha inoltrato al Dipartimento per le risorse umane e finanziarie una richiesta di proroga dei termini per l’approvazione del Conto Consuntivo 2023".Tra le motivazioni a supporto della richiesta, il giovane sindacato ha richiamato la nota Nota ministeriale 32361 del 21 novembre 2023, con cui è stata comunicata la proroga dei termini di redazione e approvazione del programma annuale 2024. Vengono sottolineati inoltre tutti gli adempimenti connessi al PNRR dalla rendicontazione delle Azioni 4.0 all’attuazione dei progetti di cui alle linee d’investimento 1.4, 2.1, 3.1, che in queste settimane stanno ingolfando le segreterie scolastiche."Ancora – continua Sorrentino – non possiamo non rimarcare il disappunto derivante dalla mancata contrattualizzazione del personale organico PNRR AA e AT che per pochi mesi ha rappresentato una risorsa utile per affrontare l’insostenibile carico delle segreterie scolastiche". Infine il sindacato Anief pone l’attenzione sugli