Birkenstock, ricavi primo trimestre in crescita a 303 milioni di euro

Birkenstock

(Teleborsa) -, società tedesca di calzature quotata a Wall Street, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 dicembre 2023) conpari a 303 milioni di euro, in aumento del 22% su base reported e del 26% su base valutaria costante, undel 61,0%, in lieve calo rispetto al 61,7% a causa della conversione valutaria sfavorevole e del previsto temporaneo sotto-assorbimento della continua espansione di capacitàL'è stato pari a 0,09 euro, in calo di 0,06 euro rispetto a 0,15 euro, e utile netto rettificato pari a 17 milioni di euro, rispetto a 27 milioni di euro"I nostri risultati per il primo trimestre del 2024 dimostrano ancora una volta lae la domanda forte e sostenuta dei nostri prodotti - ha detto il- Dato il nostro modello di distribuzione ingegnerizzato, la domanda continua a superare l'offerta in tutte le regioni, canali e categorie. Come comunicato in precedenza, i nostri investimenti strategici nella crescita futura stanno avendo un impatto pianificato e temporaneo sulla nostra redditività".Birkenstock rimane, annunciate un mese fa, e negli obiettivi di redditività a medio termine, tra cui un margine di profitto lordo superiore al 60% e un margine EBITDA rettificato attorno al 30%.