Finanza.tech, balzo dei ricavi nel 2023 grazie al business dei crediti fiscali

(Teleborsa) -, società fintech quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2023 conconsolidati pari a 10,64 milioni di euro, +197% (3,59 milioni al 31 dicembre 2022),consolidato pari a 2,05 milioni di euro (0,30 milioni al 31 dicembre 2022),al 19,3% (8,5% al 31 dicembre 2022) epari a 0,62 milioni di euro (0,10 milioni al 31 dicembre 2022).I ricavi afferiscono per il 93,4% al servizio di(pari a 9,93 milioni di euro vs 2,05 milioni di euro dell'anno prima), per il 5,5% alla service line di Procurement Finanza Indiretta (pari a 0,58 milioni di euro), e per il restante 1,1% alle altre service line (per complessivi 0,12 milioni di euro), incluse le attività di Business Information e Consulenza."Il 2023 è statoper Finanza.tech, anno in cui siamo riusciti a consolidare la nostra posizione di mercato e ottenere grandi soddisfazioni nel comparto dei crediti fiscali: la scalabilità della nostra piattaforma ci ha consentito di verticalizzare le nostre competenze e fornire agli utenti un'esperienza seamless e sicura, a supporto dell'economia reale - ha commentato il- Oggi siamo pronti a disegnare il futuro del nostro modello di business e a replicare questo successo sulle prossime evolutive della piattaforma"."Nel corso del 2023 abbiamo lavorato allo, con l'obiettivo di renderlo accessibile ad un maggior numero di utenti e a soddisfare un numero crescente di esigenze - ha aggiunto - A partire dalle prossime settimane sarà online una versione beta che anticiperà le attività di lancio dell'intero ecosistema, consentendo non solo di migliorare la gestione finanziaria, ma anche di accedere in maniera agevole, rapida e strutturata a dati e informazioni a supporto del processo decisionale e, all'occorrenza, di ottenere il supporto personalizzato di un consulente".Sulla base dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio, degli investimenti effettuati e della posizione della società all'interno del panorama finanziario e fintech nazionale, Finanza.tech prevede il consolidamento della posizione di mercato e il proseguimento del percorso di crescita del gruppo nel corso del, anno in cui ci si aspetta un