Milano chiude incerta. Borse europee a due velocità

(Teleborsa) -, che chiudono a due velocità in risposta anche all'andamento incerto di Wall Street, cove l'. si conferma senza una direzione. In primo piano nel pomeriggio i dati sull'inflazione, quella statunitense e quella tedesca, entrambe confermate in rallentamento ad inizio 2024. Un segnale positivo in vista delle prossime mosse delle banche centrali.La cautela ha regnato anche sulla piazza di Milano, nonostante non siano mancati spunti positivi fra le Blue-chips, grazie ai numeri positivi offerti dai risultati del 2023 died altre. Giornata ricca anche per il BTP Valore, la cui raccolta ha raggiunto i 16,88 miliardi.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,53%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 78,94 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,82%.composta, che cresce di un modesto +0,44%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e tentenna, che cede lo 0,34%.Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 32.581 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 34.696 punti, sui livelli della vigilia.Poco sotto la parità il(-0,3%); con analoga direzione, in rosso il(-0,72%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 13,31%.Su di giri(+4,98%).Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,09%.Buona performance per, che cresce del 2,58%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,63%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,61%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,46%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,73%.del FTSE MidCap,(+5,03%),(+4,15%),(+3,27%) e(+3,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,46%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,73%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,61%.