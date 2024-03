Biesse, ricavi netti 2023 in calo a 785 milioni di euro

Biesse

(Teleborsa) -, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, stima di aver chiuso ilconpari a 785 milioni di euro (vs 822,4 milioni nel 2022),a 77 milioni di euro (vs 90,6 milioni nel 2022), incidenza sulle vendite del 9,8%,a 40 milioni di euro, incidenza sulle vendite del 5,1%. Laè stimata positiva per 93 milioni di euro, al netto degli effetti legati all'applicazione dell'IFRS16, mentre i capex sono stimati a circa 31 milioni di euro, con incidenza sulle vendite al 2,9%.Alla luce delle iniziative contenute nele delle, Biesse (includendo la recente acquisizione di GMM Group) conferma laper il periodo in esame i seguenti dati consolidati: ricavi netti a un CAGR previsto per gli esercizi del periodo 2024-2026 rispetto al 2023 del 2-4%, EBITDA con andamento dell'incidenza sui ricavi per gli esercizi del periodo 2024-2026 dell'8-10%, EBIT adjusted come incidenza sui ricavi per gli esercizi del periodo 2024-2026 al 4-5%; capex complessivi per l'intero periodo 2024-2026 a circa 150 milioni di euro; Posizione Finanziaria Netta alla fine del periodo 2024-2026 (al netto degli effetti IFRS16, dell'acquisizione di GMM e della distribuzione dividendi) positiva per 5-20 milioni di euro; mantenimento del backlog su valori pressochè stabili.