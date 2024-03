Borse, marzo parte col piede giusto

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che consolida i guadagni della prima parte della seduta, insieme al resto d'Europa. Gli investitori scommettono sull'allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali, Fed e BCE, dopo i dati sull'inflazione negli Stati Uniti e nell'Eurozona.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,50%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,64%.In salita lo, che arriva a quota +148 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,87%.avanza dello 0,57%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,63%, poco mosso. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,15%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,07% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 35.069 punti.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 6,04%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,26%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,06%.Decolla, con un importante progresso del 4,04%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,03%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,04%.del FTSE MidCap,(+3,26%),(+2,17%),(+2,04%) e(+1,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,99%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,06%.