EQUITA punta a nuovi servizi di advisory e a rafforzare la presenza su Roma

EQUITA Group

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che nel corso delilcontinuerà a focalizzarsi sulla crescita e sulla diversificazione dell'offerta rivolta ai propri clienti, anche in termini di copertura geografica, con una. Quest'ultima, infatti, sarà rafforzata da un costante presidio del team EQUITA nella Capitale, con l'intento di sviluppare ulteriormente le attività di advisory e costruire relazioni solide con la comunità finanziaria, istituzionale ed imprenditoriale.Il team, inoltre, continuerà a posizionarsi come il partner di riferimento per imprenditori, società, istituzioni finanziarie ed investitori, e beneficerà del know-how deiche hanno aderito alla partnership (come Stefano Donnarumma e Silvia Rovere).L'annuncio è arrivato in concomitanza deiche vedono EQUITA - confermarsi - nell'anno del suo 50esimo anniversario - come la principale banca d'affari indipendente in Italia, grazie a diversi importanti mandati chiusi con successo e nonostante il difficile contesto di mercato a livello globale. Nel 2023 EQUITA si è posizionataper numero di operazioni (31 mandati completati dai team di EQUITA SIM ed EQUITA K Finance, per un valore complessivo pari a 22 miliardi di euro) e, confermando così il percorso di crescita nell'advisory, che vede il numero di mandati e il valore complessivo delle operazioni pressoché raddoppiati nel triennio 2021-2023 (103 operazioni e 95 miliardi di euro) rispetto ai dati registrati nel triennio 2018-2020 (46 operazioni e 50 miliardi di euro).Il gruppo ha anche confermato la propria leadership sui mercati dei capitali con un 2023 di particolare successo, che ha visto EQUITA chiudere 28 operazioni per un totale di 7,7 miliardi di euro di controvalore. Il team di Equity Capital Markets (ECM) si è confermatocon 6 operazioni, più di ogni altra istituzione finanziaria in Europa. Il team si è anche posizionatoper numero di operazioni sul mercato domestico2, dando così ulteriore prova di poter affiancare le società emittenti in operazioni molto eterogenee tra loro in termini di dimensione (15 milioni di euro - 600 milioni di euro di raccolta), capitalizzazione (large, mid e small caps), settori (luxury, consumer & fashion, gaming, industrials) e mercati (Euronext e Euronext Growth Milan).