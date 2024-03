Ex Ilva, nuova squadra "per una sfida epocale"

(Teleborsa) - A poche ore dalla sentenza del Tribunale di Milano, che ha decretato lo, il ministro delle Imprese e del Made in Italygià nominato cdella società nei giorni scorsi.I tre commissari sono al completo e possono partire per una sfida epocale: riuscire a mettere l'ex Ilva in una condizione normale, salvaguardare i posti di lavoro e, soprattutto, avviare un piano di decarbonizzazione che veda la fine del contrasto tra la città e lo stabilimento (Taranto, ndr)", dice il leader delladopo la nomina di due nuovi commissari per l'ex Ilva che affiancheranno Giancarlo Quaranta. "Il Governo deve dare il suo supporto affinché i commissari abbiano le leve necessarie finanziarie e, non solo, per poter salvare l'Ilva - aggiunge - non c'è più tempo da perdere. Ci sono tutte le condizioni per garantire un futuro alle migliaia di lavoratori, salvaguardare l'ambiente e la siderurgia italiana"."Con la nomina degli altri due commissari straordinari di Acciaierie d'Italia, ora la compagine è completa e si può entrare nel merito delle questioni. Occorre raggiungere un accordo per la ripartenza per mettere in sicurezza gli impianti, i lavoratori e creare le condizioni ambientali adeguate per rilanciare la produzione. È necessario fare presto, serve ridare liquidità all'azienda, altrimenti gli impianti rischieranno di fermarsi e deve essere garantita la continuità salariale per i lavoratori", sottolinea il coordinatore nazionale siderurgia per la. "La prossima settimana il ministro Urso sarà a Genova e a Novi Ligure, occorre nel frattempo aprire la discussione con i commissari straordinari per affrontare le problematiche dei singoli stabilimenti. Siamo in una fase cruciale per il futuro dell'ex Ilva, per questo attendiamo quanto prima la riapertura del confronto presso la Presidenza del Consiglio", conclude.Nei giorni scorsi, aveva chiesto il cambio di passo anche il leader della CGIL,"ora serve in tempi rapidi un progetto industriale adeguato a questa situazione" sottolineandone l'importanza strategica per il Paese che "ed essere all'avanguardia di un sistema manifatturiero che sta cambiando d