Geox, ricavi in leggero calo nel 2023. Enrico Mistron nuovo AD

Geox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha chiuso ilconconsolidati pari a 720 milioni di euro, in diminuzione del 2,2% rispetto all'esercizio precedente (+0,3% a cambi costanti) condizionati principalmente dall'andamento negativo del canale DOS e solo parzialmente compensati delle performance positive del canale Multimarca. I risultati del quarto trimestre sono inferiori all'esercizio precedente con il fatturato derivante dalle vendite che raggiunge 138 milioni (-17,3% a cambi correnti).Il risultato operativo lordo () si attesa a 89 milioni (12,4% sul fatturato), rispetto a euro 79,4 milioni del 2022 (10,8% sul fatturato). Il risultato operativo () si attesta a 15,6 milioni (4,3 milioni nel 2022)."Il 2023 si è rivelato, soprattutto nel suo secondo semestre, un anno estremante sfidante definito da una forte incertezza derivante dal complesso quadro macroeconomico che ha direttamente condizionato il nostro mercato di riferimento - ha commentato, Presidente e Fondatore di Geox - L'esercizio 2023 si presenta quindi come un anno di stabilizzazione dopo i forti incrementi registrati nei due anni precedenti".Il CdA ha approvato l'accordo per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro e amministrazione cone nominatonuovo amministratore delegato.Mistron, 54 anni, vanta uncon esperienza nel Wholesale, Retail ed e-commerce nonché nel business development internazionale. Nel gruppo Luxottica, ha ricoperto ruoli apicali e di crescente responsabilità in ambito Corporate, Digital Transformation e Global Supply Chain. In precedenza, sempre all'interno del gruppo, si è occupato di Finance e Controlling e M&A."La nomina s'inquadra in unarricchendola di competenze professionali fondamentali per indirizzare le aree strategiche sottostanti lo sviluppo del nuovo business plan", si legge nella nota sui conti. In quest'ottica, il nuovo AD sarà supportato del CFO di recente nomina, Andrea Maldi, che vanta anch'esso un consolidato percorso in gruppi multinazionali e in società quotate.