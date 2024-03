Piazza Affari svetta in Europa, corrono Saipem e Iveco

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB trascinato al rialzo dal comparto delle infrastrutture energetiche (Saipem ancora in rally), dal bancario e dall'auto (bene Iveco e Pirelli). Sul fronte macroeconomico, in Eurozona l'ha registrato una variazione di +0,6% m/m (contro +0,6% atteso e -0,4% precedente) e di +2,6% a/a (contro +2,5% atteso e +2,8% precedente) a febbraio, mentre l'indice core ha segnato un incremento di +3,1% a/a (contro +2,9% atteso e +3,3% precedente). Sempre in Eurozona, a gennaio, ilè rimasto stabile a 6,4% minimo storico (fermo anche in Italia al 7,2%).L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,62%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,02%.Aumenta di poco lo, che si porta a +146 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 3,86%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,32%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,69%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dell'1,08% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 35.052 punti. Guadagni frazionali per il(+0,43%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,33%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta dell'1/03/2024 è stato pari a 3,27 miliardi di euro, in calo del 29,22%, rispetto ai 4,62 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,05 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,9 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso dell'8,36%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,18%. In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,11%. Ben impostata, che mostra un incremento del 3,69%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,96%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.del FTSE MidCap,(+2,70%),(+2,39%),(+2,18%) e(+2,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,08%.scende del 2,71%. Calo deciso per, che segna un -2,2%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%.