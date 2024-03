Poco mossa Wall Street. Inflazione centra le attese

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, dopo aver tratto vantaggio dai dati relativi all'inflazione, che conferma segnali di rallentamento e preannuncia un possibile taglio dei tassi da parte della Fed. Ilsi attesta sui valori della vigilia a 38.996 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.096 punti. Sale il(+0,95%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,59%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,20%),(+1,17%) e(+0,90%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,73%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,08%),(+2,42%),(+2,03%) e(+1,45%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,58%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,31%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,05%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,06%),(+6,06%),(+5,77%) e(+3,84%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,38%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,18%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,14%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,5 punti; preced. 50,7 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 79,6 punti; preced. 79 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 49,1 punti; preced. 49,1 punti)15:45: PMI servizi (preced. 52,5 punti)15:45: PMI composito (preced. 52 punti)16:00: Ordini industria, mensile (preced. 0,2%)16:00: ISM non manifatturiero (preced. 53,4 punti).