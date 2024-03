Positiva la Borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo l'ultima seduta della settimana per la Borsa di, mentre si muovono toniche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, seguendo la scia di Wall Street, dopo il dato sull'inflazione americana che ha confermato segnali di rallentamento, preannunciando un possibile taglio dei tassi da parte della Fed.L'indice giapponesesale del 2,01%; sulla stessa linea,continua la giornata in aumento dell'1,01%.Leggermente positivo(+0,69%). Chiusa la piazza diper festività.In rialzo(+1,39%); come pure, in frazionale progresso(+0,6%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,28%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,17%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%.Il rendimento dell'scambia 0,72%, mentre il rendimento per ilè pari 2,38%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48 punti; preced. 48 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,7 punti; preced. 50,8 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 52,7 punti)00:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -0,9%)00:50: Partite correnti (preced. 744,3 Mld ¥).