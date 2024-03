KME acquista la tedesca Sundwiger Messingwerk per 62 milioni di euro

KME Group

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni diversificate quotata su Euronex Milan, ha comunicato che la sua controllata KME SE ha firmato un contratto relativo all'delle azioni di Blackhawk Holding GmbH, holding tedesca che detiene il 100% di. SMW è leader europeo nel settore dei semilavorati laminati in bronzo oltreché produttore di semilavorati laminati in ottone.Con circa 320 dipendenti a Hemer (Renania), dove si trovano l'headquarter ed il principale stabilimento, SMW ha realizzato nel 2022 undi circa 245 milioni di euro e undi circa 16 milioni di euro. Storicamente parte del gruppo Diehl, SMW è stata acquisita circa tre anni fa da un gruppo di investitori riuniti nella società Blackhawk Holding GmbH, oggi oggetto di acquisizione da parte di KME SE.Ilprevisto dell'acquisizione sarà di circa 62 milioni di euro (incluso lo stock di metallo) e sarà pagato per 41 milioni di euro al closing e per il residuo mediante un vendor loan a tre anni senza interessi. L'operazione sarà finanziata con l'impiego di fonti proprie per quanto riguarda il valore dell'equity e con il finanziamento di terzi per il capitale circolante. Il closing è previsto per la metà del 2024.L'operazione - si legge in una nota - si inserisce nel contesto della strategia del gruppo KME di, al fine di sviluppare ulteriormente l'importante know-how produttivo ed il portafoglio prodotti, con l'obiettivo di realizzare efficienze operative e di fornire il miglior servizio possibile alla clientela.