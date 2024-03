Mercati positivi, Milano resta alla finestra

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro terminando vicino ai valori della vigilia. Poco mosso l', che segna a Wall Street un -0,06%.In un clima attendista per l'assenza di dati macroeconomici rilevanti l'attenzione è rivolta al meeting di questa settimana della Banca centrale europea (BCE), che manterrà i tassi di interesse invariati nonostante i progressi sul fronte dell'inflazione.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,086. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,65%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,97%) si attesta su 79,2 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +144 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,82%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, piccola perdita per, che scambia con un -0,55%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,28%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 32.912 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 35.038 punti, sui livelli della vigilia.Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta del 4/03/2024 risulta essere stato pari a 2,55 miliardi di euro, in deciso ribasso (-21,9%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,27 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,9 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,65 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+4,86%).Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,76%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,76%.avanza dell'1,66%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,88%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,80%.Tentenna, che cede l'1,24%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%.di Milano,(+3,81%),(+2,76%),(+2,73%) e(+2,37%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,15 punti percentuali.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,44%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,94%.