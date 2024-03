Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,28%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 5.129 punti, sui livelli della vigilia. In lieve ribasso il(-0,24%); come pure, in frazionale calo l'(-0,29%).Dominano le vendite nella prima seduta della settimana dopo la corsa delle ultime ottave che ha portato Wall Street ai massimi storici. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla tenuta dell'economia americana e sulla politica monetaria della Federal Reserve.Si guarda anche al "Super Tuesday" delle primarie per le presidenziali americane, in cui gli elettori democratici e repubblicani andranno alle urne in 15 stati per votare i propri candidati alle presidenziali di novembre.