Borse europee caute guardano alle banche centrali

(Teleborsa) -, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione. Anche Wall Street sembra in preda al cattivo umore, in un clima attendista per la pubblicazione di nuovi importanti dati macroeconomici, la riunione della Banca centrale europea (annuncio e conferenza stampa giovedì) e l'audizione del presidente della Fed Jerome Powell al Congresso americano.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,086. Lieve aumento dell', che sale a 2.125,4 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 78,85 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +140 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,71%.è stabile, riportando un moderato -0,1%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,08%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,30%. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,71%, a 33.146 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 35.260 punti.Ilnella seduta del 5/03/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,99 miliardi di euro, con un incremento di ben 435,5 milioni di euro, pari al 17,07%, rispetto ai precedenti 2,55 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,74 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 3,82%.In luce, con un ampio progresso del 3,61%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,57%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,69%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,40%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,15%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,13%.Tra i(+11,80%),(+11,06%),(+4,33%) e(+3,80%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,06%.In perdita, che scende del 4,45%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,85 punti percentuali.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,11%.