Debole il mercato americano. Occhi sul "Super Tuesday"

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,51%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 5.104 punti. In ribasso il(-1,02%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,66%.Gli occhi degli investitori sono concentrati sull’economia cinese e sul "Super Tuesday" delle primarie statunitensi, in cui gli elettori dem e repubblicani di 15 Stati andranno alle urne per scegliere il loro candidato per le presidenziali di novembre.Sul fronte della politica monetaria, il focus resta sulle decisioni delle banche centrali, dalle parole di Jerome Powell relative alle scelte della Fed al successivo vertice della BCE.