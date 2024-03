Timido aumento in Piazza Affari. Borse attendono BCE e audizione Powell

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

A2A

Enel

Intesa Sanpaolo

Moncler

Telecom Italia

Campari

Interpump

Webuild

Maire Tecnimont

D'Amico

IREN

Piaggio

Seco

MARR

LU-VE Group

(Teleborsa) -, in unper la pubblicazione di nuovi importanti dati macroeconomici, la riunione della Banca centrale europea (annuncio e conferenza stampa giovedì) e l'audizione del presidente della Fed Jerome Powell al Congresso americano.Sul fronte macroeconomico, glidi Hamburg Commercial Bank e S&P Global hanno indicato che l'economia dell'eurozona di febbraio si è avvicinata ancor più alla stabilizzazione, con le aziende terziarie che hanno registrato un lieve miglioramento dell'attività, che ha compensato il nuovo forte calo della produzione industriale. L'Istat ha rivisto in leggero rialzo il dato tendenziale delnel quarto trimestre 2023, a +0,6% dal +0,5% preliminare.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,085. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,37%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 78,02 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +138 punti base, con ilche si posiziona al 3,73%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 33.025 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 35.150 punti. Guadagni frazionali per il(+0,22%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,37%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,56%),(+1,84%),(+1,64%) e(+1,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,20%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,17%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,57%.del FTSE MidCap,(+9,74%),(+4,03%),(+2,94%) e(+2,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,25%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,09%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,10%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,91%.