Borse europee in rialzo. A Milano soffre Pirelli dopo i conti

(Teleborsa) -, in attesa di conoscere le decisioni delladi domani. Intanto, il presidente della Fed Jerome Powell ha ribadito, in un'audizione al Congresso , che si aspetta che la banca centrale statunitense tagli i tassi nel 2024, pur segnalando che i funzionari non hanno fretta di farlo in un contesto di forza economica.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,091. L', in aumento (+0,8%), raggiunge 2.145 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,48%.In discesa lo, che retrocede a quota +135 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,66%.piatta, che tiene la parità,avanza dello 0,43%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,28%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a 33.364 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 35.497 punti. Sale il(+0,91%); come pure, positivo il(+0,73%).In Borsa di Milano, ilnella seduta del 6/03/2024 è stato pari a 2,95 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,74 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,89 miliardi.di Milano, troviamo(+1,53%),(+1,52%),(+1,41%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,48% (dopo i conti 2023 e l' aggiornamento del piano ). Soffre, che evidenzia una perdita del 2,22%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,54%.del FTSE MidCap,(+7,16%),(+5,69%),(+5,48%) e(+5,28%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,77%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,73%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,25%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.