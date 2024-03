Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,04% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 5.079 punti.In forte calo il(-1,8%); sulla stessa linea, variazioni negative per l'(-1,11%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, i settori(-2,19%),(-1,31%) e(-0,83%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+1,37%),(+1,25%),(+1,00%) e(+0,54%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,05%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,84%.(+2,51%),(+2,09%),(+1,82%) e(+1,59%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,74%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,46%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,43%.In perdita, che scende del 5,37%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:15: Occupati ADP (atteso 149K unità; preced. 107K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,6 Mln barili; preced. 4,2 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 82,31K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 3,2%; preced. 4,9%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -63,2 Mld $; preced. -62,2 Mld $)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -1,1%).